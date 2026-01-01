Tav, ai Comuni della Valle di Susa 50 milioni per le opere di accompagnamento

Gli undici Comuni della Valle di Susa interessati dai lavori della tratta internazionale Torino-Lione avranno a disposizione 50,2 milioni di euro per i 32 interventi relativi alle opere di accompagnamento. E' quanto annuncia una nota diffusa dalla Regione Piemonte dopo un incontro, presieduto dall'assessore regionale alle infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, che si è svolto oggi a Torino con gli amministratori e i rappresentanti dell'Osservatorio Torino-Lione, il cui presidente, Calogero Mauceri, parla di "ulteriore passo avanti che rafforza il percorso condiviso con i territori". Per Bussalino è "un passaggio rilevante perché consente di dare seguito agli impegni presi". "Queste risorse - spiega ancora l'assessore - sono finalizzate a sostenere i Comuni maggiormente coinvolti dai lavori del tunnel di base, rafforzare i servizi e garantire che un'infrastruttura strategica di rilievo europeo proceda insieme a interventi condivisi e coerenti con le esigenze delle amministrazioni locali. La Regione sarà a disposizione anche attraverso il supporto tecnico dei propri uffici per la programmazione e l'attuazione degli interventi". I fondi sono stati autorizzati dal decreto legge sulle infrastrutture approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 26 giugno per gli interventi, nel periodo 2026-2030, della cosiddetta "priorità III". "Avere l'intero finanziamento per le opere compensative - sottolinea Mauceri - è frutto dell'impegno delle istituzioni locali, regionali e della volontà precisa del ministro Salvini, che ha voluto dar seguito al Protocollo sottoscritto tra Regione Piemonte, Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio". I Comuni interessati sono Chiomonte, Salbertrand, Susa, Bussoleno, Giaglione, Gravere, Torrazza Piemonte, Buttigliera Alta, Chianocco, Mattie e Meana di Susa.