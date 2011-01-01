Autonomia: ok commissione Senato a pre intese con 4 regioni, verso esame in Aula

La commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera alle pre-intese sull'autonomia differenziata sottoscritte tra il governo e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, approvando le quattro risoluzioni riguardanti gli altrettanti schemi di intese nelle materie di protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute. Di conseguenza sono state precluse le risoluzioni proposte dalle opposizioni, per chiedere di sospendere il procedimento e ritirare le intese. Successivamente i gruppi Pd, M5s e Avs hanno chiesto che i testi approvati siano esaminati dall'Aula, cosa che dovrebbe avvenire tra oggi e domani. Al termine del voto, essendo atti di indirizzo al governo, il Consiglio dei ministri dovrebbe deliberare l'accordo e presentare, entro 45 giorni, quattro disegni di legge da far votare alle Camere. Il processo è cominciato a febbraio con il via libera del Cdm agli schemi di intesa preliminare con le quattro regioni.