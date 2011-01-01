Operazione polizia a Barriera Milano a Torino, 11 arresti e 200 identificati

Undici arresti, oltre duecento persone identificate, ingenti sequestri di droga e quaranta provvedimenti di allontanamento. È il bilancio del vasto servizio di controllo del territorio effettuato ieri dalla polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino. L'operazione ha interessato dal pomeriggio fino a tarda sera l'area di Parco Sempione, delle piscine Sempione, dell'ex deposito ferroviario e le vie limitrofe, che sono state cinturare dagli agenti per consentire un controllo capillare delle persone presenti. Tra gli undici arrestati, sette sono accusati di reati legati agli stupefacenti, uno dei quali dopo avere ingerito alcuni ovuli contenenti droga. Altri due sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziati di una rapina ai danni di un'anziana, uno in esecuzione di un ordine di carcerazione e un altro è stato sottoposto a fermo perché gravemente indiziato di una rapina aggravata ai danni di un anziano. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 130 grammi di crack, 100 grammi di cocaina, 200 grammi di ketamina, 10 grammi di eroina, 21 grammi di hashish, 4 grammi di Mdma, 4 grammi di anfetamina e 21mila pastiglie di Rivotril, queste ultime trovate in un'area vicina al parco e sequestrate a carico di ignoti. La polizia ha inoltre emesso 40 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata di Parco Sempione, 14 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur), notificato due decreti di espulsione ad altrettanti stranieri irregolari e denunciato dodici persone per vari reati. Ai controlli hanno partecipato anche il Reparto prevenzione crimine, il Reparto mobile, la polizia ferroviaria, la polizia stradale e la polizia locale, con l'impiego di droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo e motociclisti Nibbio. Analoghi servizi saranno ripetuti nei prossimi giorni in altre aree della città.