FdI, anche a Rivalta un pass ideologico per gli spazi pubblici

Il caso di Rivoli, dove è tornata al centro del dibattito la norma comunale che richiede di dichiarare l'adesione ai valori dell'antifascismo per ottenere alcune concessioni di suolo pubblico, riaccende la polemica politica anche a Rivalta Torinese. A intervenire è Fratelli d'Italia, che accusa la maggioranza di centrosinistra di avere introdotto un analogo "pass ideologico" per l'utilizzo di sale e spazi comunali. Secondo il consigliere comunale FdI Massimiliano Rastelli, il regolamento delle biblioteche approvato dall'amministrazione rinvia alle deliberazioni del Consiglio comunale del 2017 e del 2019 che subordinano la concessione di spazi pubblici alla sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ai valori dell'antifascismo e di ripudio del fascismo. "Abbiamo contrastato questo provvedimento fin dal primo giorno perché riteniamo che un Comune non debba chiedere ai cittadini alcuna patente ideologica per poter utilizzare un bene pubblico - spiega -. I regolamenti comunali devono limitarsi a disciplinare modalità di utilizzo, sicurezza e corretta conservazione del patrimonio pubblico. Non possono trasformarsi in strumenti attraverso i quali una maggioranza politica pretende di certificare le convinzioni personali dei cittadini". "Il caso di Rivoli dimostra che la nostra non era una polemica strumentale. Quando si introduce il principio secondo cui l'accesso ai beni pubblici può essere subordinato a dichiarazioni di carattere ideologico, il rischio è quello di estendere progressivamente questa impostazione a sempre nuovi regolamenti", afferma Rastelli. "Continueremo quindi a opporci a quella che riteniamo una deriva illiberale, affinché i Comuni tornino ad amministrare nell'interesse di tutti i cittadini, senza distribuire patenti di conformità ideologica", conclude il consigliere FdI.