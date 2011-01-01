Montaruli (FdI), governo Meloni non arretra su spaccio e degrado

"Il Governo Meloni continua la lotta contro spaccio e degrado. Lo dimostra la maxi operazione a Barriera di Milano (a Torino, ndr), condotta dalla polizia, a cui va il nostro più profondo ringraziamento per il lavoro incessante sul territorio per il ripristino della legalità. Mentre la sinistra torinese continua a indossare i paraocchi noi non diamo tregua. Non importa quante ulteriori operazioni di polizia serviranno. Non andremo e non daremo pace finché certe aree non saranno liberate: per i torinesi questa è una certezza. Parco Sempione e Barriera di Milano meritano di essere libere dal degrado; andremo avanti, con testardaggine, perché questa è l'unica risposta possibile che i cittadini meritano e il Governo non fa alcun passo indietro". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli