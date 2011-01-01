Verbania calcio fuori da Eccellenza, sindaco convochi Consiglio

"La mancata iscrizione del Verbania Calcio al campionato di Eccellenza rappresenta una pagina dolorosa per l'intera città. Un glorioso passato è stato distrutto". Per questo Forza Italia Verbania "rinnova con ancora maggiore convinzione la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario dedicato al futuro del Verbania Calcio e degli impianti sportivi cittadini", secondo quanto si legge in una nota. "Quanto accaduto dimostra che non c'era più tempo da perdere - dichiarano la capogruppo azzurra Mirella Cristina e il consigliere comunale Samuele D'Alessandro -. Oggi non servono comunicati o video sui social, serve che la politica si assuma le proprie responsabilità davanti ai cittadini. Il futuro del Verbania Calcio merita di essere affrontato nel luogo più alto della democrazia cittadina". "Il sindaco - afferma Cristina - smetta di sottrarsi al confronto e convochi il Consiglio Comunale. Noi continueremo a sostenere, nelle sedi istituzionali opportune, che questa vicenda poteva e doveva essere affrontata diversamente e che si poteva fare molto di più per evitare di arrivare a questo punto". Il consigliere comunale Samuele D'Alessandro interviene invece su di un video pubblicato dal sindaco. "Parla di settore giovanile - prosegue D'Alessandro-, ma dimentica un fatto che pesa più di qualsiasi reel: la sua amministrazione ha revocato i 700mila euro già destinati al rifacimento dei campi di Possaccio. Se davvero il settore giovanile fosse stata una priorità, quella scelta non sarebbe mai stata fatta".