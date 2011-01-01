Escursionista precipitata nel Torinese, trovata morta dai soccorritori

Una escursionista è morta precipitando sulle montagne del Torinese. È successo ieri a Groscavallo, nelle Valli di Lanzo, e al momento non vengono diffuse le generalità della donna. Le operazioni per individuare la dispersa sono andate avanti per tutta la notte dopo l'allarme scattato alle 21 di ieri, quando la struttura ricettiva in cui la donna era ospite ha segnalato il mancato rientro. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, la donna era partita in mattinata per un'escursione, comunicando la meta scelta, e si era scambiata dei messaggi con una conoscente. Dopo alcune ore, però, se ne sono perse le tracce. Le prime ricerche hanno dato esito negativo finché i vigili del fuoco, adoperando la tecnologia 'Imsi Catcher' applicata ad un drone, hanno agganciato il segnale del telefono della donna fornendo un'indicazione più precisa del luogo in cui si trovava. Successivamente i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, del soccorso alpino della guardia di finanza, la squadra Saf dei vigili del fuoco e i cinofili del comando di Aosta hanno provato a raggiungere il punto via terra, senza successo vista l'oscurità e il terreno impervio. Alle prime luci dell'alba di oggi, con tecniche alpinistiche, le squadre si sono portate sulle coordinate individuando il corpo della donna, morta presumibilmente dopo essere precipitata dal salto di rocce sovrastante. La salma è stata recuperata con l'elicottero dai vigili del fuoco.