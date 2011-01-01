Elkann, Fresco un grande italiano, una fortuna imparare da lui

"Paolo Fresco è stato un grande italiano". Lo ha affermato John Elkann, presidente di Stellantis, parlando al termine dei funerali a Fiesole (Firenze) dell'ex presidente della Fiat. "E' stata per me una grande fortuna poter lavorare con Paolo - ha detto - e poter imparare da Paolo; e soprattutto quello che Paolo ha permesso, che è stato dare alla Fiat non solo la possibilità di essere nel mondo, ma di volere e di poter competere nel mondo". L'eredità di Fresco, secondo Elkann, è "il coraggio, l'ambizione di volersi mettere in gioco e confrontarsi oltre i confini", e la sua vita rappresenta "l'esempio di chi dall'Italia va nel mondo, ha successo e a un certo punto desidera tornare in Italia e dare al nostro paese il meglio di ciò che ha fatto nel mondo". Negli ultimi anni della sua vita, in cui ha dato vita alla fondazione Fresco Parkinson Institute, "è stato anche un grande esempio - ha aggiunto Elkann - di come è riuscito a trasferire molto di quello che ha fatto anche a delle cause che per lui erano importanti, dando non solo un esempio di grande professionista, ma anche di grande uomo, come lui è ed è stato".