Grimaldi, subito un piano per governare ingresso Ai nei call center

"La crisi dei call center corre lungo tutta la filiera e sta diventando un'emergenza industriale nazionale. Automazione e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente l'assistenza clienti, con tagli di volumi preoccupanti. Si parla di un lavoratore su tre in un comparto da più di 35mila posti di lavoro. Alcuni studi prevedono che l'AI potrebbe mettere in pericolo, in tutti i settori, fino a 6 milioni di posti nei prossimi anni: serve un piano per governare l'ingresso dell'Ai nei call center, convocare tavoli ministeriali subito". A chiederlo in aula il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi. "Servono strumenti che accompagnino le trasformazioni, perché questa non è una fatalità - afferma -: l'introduzione dell'intelligenza artificiale, se avverrà senza regole e tutele, aggraverà una crisi già segnata da delocalizzazioni e gare al massimo ribasso. Serve una regia pubblica che governi queste trasformazioni. Le vertenze di Konecta e degli altri call center devono spostarsi a un tavolo nazionale con i ministeri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro. La ministra Calderone si è detta disponibile, ma dovrebbe avere già un piano pronto, invece stiamo perdendo tempo. Le grandi aziende nazionali e lo Stato stesso - aggiunge Grimaldi -devono mostrare responsabilità, non possono essere tra coloro che usano l'Ai per contrarre l'occupazione".