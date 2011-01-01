Consiglio regionale Piemonte conferma Baldovino difensore civico

Con 45 voti favorevoli il Consiglio regionale ha riconfermato l'avvocata Paola Baldovino come Difensore civico della Regione Piemonte. Organo di garanzia regionale, il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti per garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Secondo gli ultimi dati, nel 2025 il Difensore civico aveva ricevuto 689 istanze, soprattutto su salute, disabilità, politiche sociali, ambiente e lavoro. E in un suo recente intervento al convegno 'Dieci anni di diritto all'informazione pubblica. Trasparenza, comunicazione pubblica, partecipazione', Baldovino aveva evidenziato la crescente richiesta di accesso agli atti da parte dei cittadini. "L'attività del Difensore civico del Piemonte evidenzia una crescita costante delle istanze di riesame", aveva rilevato, auspicando "un ulteriore perfezionamento e rafforzamento delle garanzie poste a tutela dell'istituto dell'accesso del cittadino".