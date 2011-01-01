Incendi in Piemonte, vigili fuoco con canadair in più province

Continua il lavoro dei vigili del fuoco impegnati, in stretto coordinamento tra il Corpo nazionale, la Regione Piemonte e le componenti del sistema antincendio boschivo, negli incendi boschivi che interessano da giorni diverse aree del Piemonte. Dalle prime ore di questa mattina sono al lavoro squadre di terra, direttori delle operazioni di spegnimento (Dos), mezzi aerei del Corpo nazionale e del sistema regionale per l'antincendio boschivo. Nel Vercellese resta attivo l'incendio di Cravagliana, con due fronti di fiamma nelle zone di Valbella e Sabbia. Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco e volontari per l'antincendio boschivo con pompe spalleggiabili, supportate da un Canadair. Attivo il posto di comando avanzato (Pca) per il coordinamento dei soccorsi. Sotto controllo invece, con un solo punto di fumo residuo riconducibile a un possibile incendio sotterraneo. Sono stati invece dichiarati estinti gli incendi di Varallo - La Res e Boccioleto, entrambi nel Vercellese. In Val Vigezzo proseguono le operazioni di bonifica con elicotteri e squadre dei vigili del fuoco, mentre a Bannio Anzino continua la bonifica con presidio in quota. Nella provincia di Verbania Cusio Ossola proseguono gli interventi a Premosello, dove restano alcuni punti di fumo sul versante montano. Qui operano un Canadair e un elicottero Erikson S-64, mentre nella notte è stato garantito il presidio dinamico con l'impiego di droni, in configurazione antincendio boschivo, che hanno permesso di monitorare dall'alto le temperature del suolo. Ancora attivo l'incendio di Valprato Soana, nel Torinese, dove si è riacceso il fronte ovest in un'area impervia già interessata dal fuoco. Gli altri due fronti restano attivi con piccoli focolai, contrastati da due Canadair. Nuovo intervento a Oulx (Torino), dove un incendio ha interessato diversi punti di una pineta. Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco e volontari per l'antincendio boschivo con il supporto di due Canadair. Predisposta anche una vasca di rifornimento per gli elicotteri per velocizzare e incrementare l'efficacia delle operazioni di spegnimento.