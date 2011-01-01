Censis, il Politecnico di Torino primo per comunicazione e occupabilità

Il Politecnico di Torino si conferma tra gli atenei di riferimento del panorama universitario italiano nel nuovo Rapporto Censis delle Università italiane, distinguendosi in particolare per la qualità della comunicazione istituzionale e l'occupabilità. L'ateneo raggiunge infatti il punteggio massimo di 110 nell'indicatore Comunicazione, migliorando sensibilmente il risultato della precedente edizione, quando aveva ottenuto 97 punti. Un risultato che colloca il Politecnico di Torino al vertice della classifica nazionale, a pari merito con l'Università di Padova. L'ateneo si conferma inoltre al vertice della classifica nazionale, ottenendo il punteggio massimo e mantenendo il valore di 110, nell'Occupabilità. Un risultato condiviso con il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari, gli unici atenei italiani - non solo tra i Politecnici, ma a livello nazionale - a conseguire il massimo punteggio in questo ambito. Positivi anche i risultati nell'ambito dell'Internazionalizzazione, dove il Politecnico di Torino registra un miglioramento di tre punti, raggiungendo quota 104 e collocandosi al secondo posto a livello nazionale (dopo Trento). "Essere riconosciuti dal Rapporto Censis come primi in Italia per la Comunicazione rappresenta un risultato di grande valore per il nostro ateneo. Una comunicazione efficace non è soltanto uno strumento per raccontare ciò che facciamo, ma è parte integrante della nostra missione: rendere accessibili la conoscenza, la ricerca e le opportunità offerte dal Politecnico a studentesse, studenti, imprese e cittadini. Questo riconoscimento, insieme al primo posto per l'Occupabilità e agli ottimi risultati ottenuti nell'Internazionalizzazione, testimonia il lavoro quotidiano di tutta la comunità politecnica per costruire un Ateneo sempre più aperto, internazionale e capace di formare professioniste e professionisti pronti ad affrontare le sfide del futuro" commenta il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Paolo Corgnati.