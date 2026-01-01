Via libera in Commissione al Piano per qualità dell'aria Piemonte

Via libera da parte della Commissione Ambiente, per la discussione in aula, all'aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria e all'avvio di una sperimentazione sulla disciplina degli abbruciamenti dei residui vegetali. In particolare, con il nuovo Piano, il Piemonte evita il blocco della circolazione dei diesel Euro 5, inizialmente previsto dall'ottobre 2026, sostituendolo con un pacchetto di misure ritenute equivalenti sotto il profilo della riduzione delle emissioni. Tra gli interventi incentivi all'utilizzo dei biocarburanti Hvo per il trasporto pubblico e per le auto diesel Euro 5 ed Euro 6, investimenti nella mobilità sostenibile, sistemi innovativi di filtraggio dell'aria, rivestimenti fotocatalitici e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per la gestione del traffico. Il Piano prevede inoltre azioni rivolte agli allevamenti, agli impianti di riscaldamento e agli edifici per contenere ulteriormente le emissioni. La Commissione ha inoltre approvato la proposta che introduce una sperimentazione per valutare una possibile rimodulazione delle limitazioni agli abbruciamenti di sfalci e potature, con eventuali deroghe consentite solo in particolari condizioni meteorologiche individuate dai bollettini previsionali di Arpa Piemonte, fermo restando le norme sulla tutela della salute, della qualità dell'aria e della prevenzione degli incendi boschivi. Al termine della sperimentazione, la Regione valuterà se i risultati consentiranno di aggiornare il Piano e ridefinire la zonizzazione delle limitazioni.