LE REGOLE DEL GIOCO

"Siamo franchi, non tiratori".

Costa scagiona Forza Italia

Il deputato piemontese, capogruppo degli Azzurri a Montecitorio, respinge al mittente le accuse di avere congiurati tra le sue fila. Ed esclude conseguenze per il governo. "La vera innovazione di questa riforma è l'indicazione del candidato premier"

“Per le defezioni guardate da altre parti”. Con la bocciatura, per un solo voto (188 no contro 187 sì), dell’emendamento di FdI, Noi Moderati e Udc alla nuova legge elettorale, che prevedeva la reintroduzione delle preferenze, è ora caccia ai trenta franchi tiratori e i principali indiziati si trovano tra le fila della Lega e di Forza Italia.

Ma il capogruppo degli Azzurri a Montecitorio, il piemontese Enrico Costa, respinge al mittente tutte le accuse e coglie l’occasione per tirare una frecciata all’opposizione: “Nelle piazze chiedono a gran voce le preferenze, ma quando poi in Aula vengono bocciate sono i primi a festeggiare”.

Onorevole Costa, quanti dei vostri hanno impallinato l’emendamento sulle preferenze? Sembra che tutte le strade portino a Forza Italia.

«Parliamo di ricostruzioni giornalistiche senza fondamento. Se c’è un partito che ha votato compatto a favore delle preferenze è proprio Forza Italia, che è il gruppo con il più alto numero di deputati presenti alla votazione. Per le defezioni dovete guardare da altre parti».

Potevano essere presenti anche per votare contro, però. Si dice che sia arrivato un ordine preciso da Marina Berlusconi.

«Macché. Prima del voto abbiamo anche fatto una riunione di gruppo, nella quale è emersa la convinzione unanime di sostenere l’emendamento, che ritenevamo frutto di un equilibrio tra la possibilità per i cittadini di scegliere i propri rappresentanti e la necessità di portare in Parlamento tutte quelle persone che hanno sviluppato competenze in determinati campi, ma sono figure meno riconoscibili. In ogni caso, l’impianto della legge resta intatto».

Non lo definirei proprio un dettaglio, però.

«Intendo dire che la bocciatura di questo emendamento non va a disarticolare il testo della riforma, che punta a garantire maggiore stabilità, dando benefici anche di natura economica al nostro Paese, e che prevede l’indicazione del nome del leader della coalizione. Per quanto mi riguarda, è la più grande innovazione di questa riforma, che sgombra il campo dalle ambiguità. Ragion per cui l’iter andrà avanti regolarmente: puntiamo ad approvare il testo completo alla Camera, poi l’esame passerà al Senato ed entro l’autunno avremo una nuova legge elettorale».

Al Senato un emendamento di quel tipo potrebbe essere riproposto, con il testo modificato che tornerebbe alla Camera blindato con il voto di fiducia. Ne parlava il presidente La Russa: per lei è una possibilità concreta?

«La Russa si è limitato a ricordare la teoria, ma non ho alcun elemento per poter dire se questo accadrà. Al momento, però, devo dire che non mi risulta una soluzione di questo tipo».

L’opposizione, intanto, ha colto la palla al balzo, chiedendo le dimissioni del governo.

«L’opposizione fa il suo gioco, va in piazza chiedendo a gran voce la reintroduzione delle preferenze, salvo poi festeggiare in Aula quando vengono bocciate. La verità è che la legge elettorale è il classico provvedimento di natura parlamentare: sono dinamiche comuni, soprattutto in caso di voto a scrutinio segreto, che non intaccano minimamente la solidità del governo, il quale in questo provvedimento mantiene un ruolo marginale. Resta il dispiacere, ma questa vicenda non merita di essere drammatizzata».