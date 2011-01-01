LE REGOLE DEL GIOCO

Legge elettorale, ok della Camera

Via libera dell'Aula di Montecitorio con 217 sì e 152 no. Esalta il centrodestra. Schlein: "Maggioranza è ormai colabrodo". Tensione dopo l'intervento del meloniano Donzelli: "Ha vinto l'Italia". Ora il testo passerà al Senato per l'approvazione definitiva

Il giorno dopo la sconfitta parlamentare incassata dalla maggioranza, il centrodestra ritrova i numeri e porta a casa il risultato. La Camera approva la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti. I deputati di maggioranza si sono alzati in piedi applaudendo e alcuni di loro si sono stretti la mano in segno di soddisfazione. Il voto, ancora una volta segreto, chiude il primo passaggio parlamentare di una riforma destinata a ridisegnare le regole del voto politico e ora trasferisce il confronto al Senato.

L’esito finale, tuttavia, non cancella quanto accaduto ventiquattr’ore prima, quando l’emendamento sulle preferenze – sostenuto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc – era stato affondato da una trentina di franchi tiratori della stessa maggioranza. Una bocciatura arrivata per un solo voto e che ha aperto una profonda frattura politica tra gli alleati, con Lega e Forza Italia finite nel mirino dei meloniani e con Roberto Vannacci pronto ad accusare i “badogliani” e gli “infami delle poltrone”.

Aula piena, ministri in prima fila

A differenza delle sedute precedenti, per il voto conclusivo l’emiciclo si riempie. In Aula siedono numerosi esponenti del governo: Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, Eugenia Roccella, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Carlo Nordio e Luca Ciriani. A dirigere i lavori è il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Prima del voto prendono la parola tutti i leader dell'opposizione: Elly Schlein per il Pd, Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, Nicola Fratoianni per Avs, Riccardo Magi per Più Europa, oltre ai capigruppo di Italia Viva e Azione, Maria Elena Boschi e Matteo Richetti. Per la maggioranza intervengono il presidente della Commissione Affari costituzionali Nazario Pagano per Forza Italia e, in chiusura, il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

Donzelli incendia l’Aula

È proprio l’intervento finale di Donzelli a far esplodere la tensione. Gli affondi rivolti alle opposizioni, e in particolare al Pd, accompagnati da ironie sul tema delle preferenze, provocano una durissima reazione dei banchi del centrosinistra: «Avete segnato un colpo sulle preferenze. Avete fatto bene a festeggiare come se aveste vinto ai Mondiali. È tutta una vostra vittoria. Sarebbe stato traumatico uscire dai salotti e confrontarsi con il popolo italiano che tutti i giorni lavora. Con questa legge ha vinto l’Italia perché non staremo, come accaduto nella scorsa legislatura 90 giorni senza un governo non può permetterselo l’Italia, non può permettersi dei partiti in perenne campagna elettorale costretti a elargire mancette e superbonus e cotillon».

Scattano proteste, vengono esibiti cartelli e il presidente Fontana è costretto a richiamare ripetutamente i deputati all’ordine prima di poter riprendere i lavori. La bagarre fotografa il clima con cui si conclude il primo tempo della riforma.

“Non c’è più una maggioranza”

La segretaria del Partito Democratico trasforma il voto finale in un atto d’accusa politico contro Giorgia Meloni. «Non c'è più una maggioranza. È un colabrodo», afferma Schlein, sostenendo che la premier «non ci ha messo la faccia» nel voto sulle preferenze, ricordando come l’emendamento sia stato bocciato per un solo voto mentre la presidente del Consiglio non era presente in Aula.

Per Schlein la riforma è «irricevibile e inemendabile», presenta «gravi profili di incostituzionalità» e avrebbe come vero obiettivo quello di rafforzare il controllo del potere. Accusa, inoltre, Meloni di «inseguire Vannacci», denunciando che proprio l’emendamento sulle preferenze avrebbe cancellato di fatto la parità di genere e ricordando anche la modifica dei collegi esteri, definita una scelta per favorire la maggioranza. Infine il proclama: «Le opposizioni sono state unite in questa battaglia e vi manderemo a casa con qualunque legge elettorale».

Anche Conte sceglie il registro dello scontro frontale. «Mentre i salari si abbassano e i prezzi del carburante aumentano, il governo decide che la priorità del Paese è cambiare la legge elettorale», attacca il leader del Movimento 5 Stelle, definendo la riforma una «legge truffa» pensata per passare «dalla stabilità all’inamovibilità». Conte rivendica inoltre l’inedita compattezza delle opposizioni: «La battaglia che avete visto è solo un antipasto. Non avete idea di quella che vi aspetta». Quindi l’affondo finale contro l’esecutivo Meloni, accusato di aver lasciato il Paese impantanato tra povertà, liste d'attesa nella sanità e aumento delle spese militari.

La Lega difende la riforma

Sul fronte della maggioranza, la Lega prova a riportare il confronto sul terreno istituzionale. Il deputato Andrea Barabotti sostiene che l’obiettivo della riforma sia garantire governi stabili ed evitare nuove stagioni di larghe intese. «Tradire ancora una volta queste aspettative significherebbe aprire la fase della rabbia», avverte, paventando il rischio che possano affermarsi forze ancora più radicali.

Parole che arrivano mentre il Carroccio è ancora alle prese con le conseguenze politiche del voto sulle preferenze, tema sul quale proprio Lega e Forza Italia avevano preso le distanze dall’emendamento promosso da Fratelli d’Italia.

Vannacci rompe

Se la maggioranza parlamentare ritrova i numeri sul voto finale, a rompere definitivamente è Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha annunciato il contrario alla riforma, definendo quanto accaduto sulle preferenze una «vigliaccata degli infami delle poltrone».

Secondo Vannacci il nuovo testo rappresenta un passo indietro perché elimina le preferenze, mantiene l’alternanza di genere e continua a prevedere l’esenzione dalla raccolta firme per alcune forze politiche, mentre Futuro Nazionale dovrà continuare a raccoglierle. Per l’eurodeputato, il suo resta «l’unico partito che vuole ridare sovranità al popolo italiano».

Le ferite restano aperte

Il voto finale consente alla maggioranza di archiviare formalmente il passaggio alla Camera, ma non cancella la crisi politica esplosa con la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze. Il centrodestra evita una seconda figuraccia parlamentare e porta il provvedimento al Senato, ma lo fa dopo aver mostrato tutte le crepe di una coalizione che si è scoperta profondamente divisa. Le opposizioni, dal canto loro, rivendicano una compattezza finora inedita e promettono di trasformare il confronto sulla legge elettorale nella prova generale della sfida politica verso le elezioni del 2027.