Ok Senato a pre-intese sull'autonomia con 4 regioni del nord

Via libera, al Senato, anche alle pre-intese sull'autonomia differenziata con le regioni Piemonte, Lombardia e Veneto, dopo il primo voto che ha riguardato la Liguria. Solo per la risoluzione sul Veneto è stato chiesto il voto elettronico ed è stata approvata con 84 voti favorevoli e 59 contrari. La prossima settimana l'iter si completerà alla Camera con il voto finale. Al termine del voto, il Consiglio dei ministri dovrebbe deliberare l'accordo e presentare, entro 45 giorni, quattro disegni di legge da far votare alle Camere. Il processo è cominciato il 18 febbraio scorso con il via libera del Cdm agli schemi di intesa preliminare con le quattro regioni.