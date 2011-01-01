S&P assegna il rating BBB- a Banca Sella, l'outlook è stabile

L'agenzia di rating S&P Global Ratings ha valutato per la prima volta il merito creditizio di Banca Sella assegnando alla banca il rating a lungo termine 'BBB-' e quello a breve termine 'A-3', con outlook stabile, in linea con i rating già assegnati alla capogruppo Banca Sella Holding. A nostro avviso, scrive S&P, Banca Sella Holding sosterrà la controllata Banca Sella in qualsiasi circostanza prevedibile alla luce del "ruolo dominante" di Banca Sella all'interno del gruppo, di cui rappresenta oltre il 75% degli attivi, della sua integrazione operativa e del marchio condiviso. Ritenendo che Banca Sella "sia core per il gruppo" S&P ha assegnato gli stessi rating e lo stesso outlook riservato a Banca Sella Holding.