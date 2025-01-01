Aeroporto di Torino, primo semestre da record con quasi 2,9 milioni di passeggeri

L'Aeroporto di Torino chiude il primo semestre 2026 con risultati storici: nei primi sei mesi dell'anno lo scalo ha registrato 2.888.628 passeggeri, in crescita del 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il mese di giugno ha segnato il nuovo record per la relativa mensilità, con 479.681 passeggeri (+18,8% sul giugno 2025). Tutti i primi sei mesi del 2026 sono stati i migliori di sempre per l'Aeroporto di Torino nel confronto con le rispettive mensilità, confermando la continuità del trend di crescita. A trainare il risultato è soprattutto il traffico internazionale: tra gennaio e giugno ha superato 1,5 milioni di passeggeri, con un incremento del 16% rispetto allo scorso anno e oltre 208 mila viaggiatori in più. Il superamento della soglia dei 2,5 milioni di passeggeri complessivi è arrivato con un mese di anticipo rispetto al 2025, rafforzando il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica per il turismo piemontese e per l'arrivo di visitatori dai mercati esteri.