Autonomia: Calderoli, dalla prossima settimana esame Camera

"Il cammino delle intese preliminari prosegue in Parlamento, nel pieno rispetto dei tempi. Oggi è arrivato l'ok del Senato e la settimana prossima inizierà l'esame alla Camera, mantenendo un ritmo costante. Passo dopo passo la meta si avvicina sempre di più, continueremo a lavorare per regalare ai territori questa grande opportunità. Autonomia fa rima con responsabilità e trasparenza, non mi stancherò mai di ripeterlo e intendo andare fino in fondo". Così il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli dopo il via libera del Senato alle intese preliminari con le regioni di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto su quattro materie.