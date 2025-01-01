Nei piccoli comuni piemontesi 15,7 milioni di spesa generati da ospiti Airbnb

Nel 2025 il turismo extralberghiero ha portato nei comuni piemontesi sotto i 30 mila abitanti una spesa complessiva di 15,7 milioni di euro generata dagli ospiti Airbnb. Secondo la ricerca The European House - Ambrosetti per Airbnb, il fenomeno sostiene soprattutto i territori meno conosciuti: tra i comuni sotto i 5 mila abitanti guida Montecrestese (Verbania), seguito da Locana e Ornavasso. Il Verbano-Cusio-Ossola domina la classifica con sette località nella top 10. Nei piccoli comuni piemontesi prevale la componente italiana della spesa turistica, pari al 74%, mentre il 26% arriva dai visitatori stranieri. Il turismo diffuso si conferma così un'opportunità per valorizzare borghi, paesaggi e comunità locali.