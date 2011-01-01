Ex Ilva: ingenti danni allo stabilimento dopo il maltempo

A causa del maltempo che ha colpito ieri Novi Ligure (Alessandria) all'interno dello stabilimento ex Ilva si sono verificati ingenti danni: ribaltamento di un carroponte nella zona parco rottame, caduta alberi che hanno ostruito il passaggio dei mezzi e alcuni reparti con l'acqua entrata dai tetti, anche in parte divelti. Oltre a portoni ingresso reparti usciti dalla sede, con potenziali pericoli di sicurezza a quadri elettrici, e zone completamente allagate. Lo fanno sapere, in una nota, le Rsu Fim, Fiom, Uilm esprimendo grande preoccupazione "sulle condizioni degli impianti e dei capannoni del sito, non adeguati a questi eventi estremi e che, ormai da troppo tempo, necessitano di adeguati e urgenti interventi manutentivi mancanti a causa della situazione economica nella quale versa il Gruppo". "La sicurezza dei lavoratori - aggiungono - per noi rimane di prioritaria importanza rispetto a tutto il resto. E il nostro impegno quotidiano nel poterla garantire deve essere supportato dall'azienda con l'obiettivo comune di prevenzione finalizzata a tutelare l'incolumità di tutti".