Weekend tra super caldo e qualche temporale al Nord

Nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo: il Sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al Nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi, a tratti molto forti. Secondo le previsioni di iLMeteo.it nelle prossime ore si raggiungeranno 42°C a Cagliari, 41°C a Foggia, 40°C a Terni, 39°C a Matera e Ascoli Piceno, 38°C a Firenze, 37°C Roma e 36°C Milano, con vertiginosi picchi di 46°C nelle zone interne della Sardegna e 45°C in quelle della Sicilia. Ma si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Nelle prossime ore, grazie a uno spostamento dell'anticiclone africano verso ovest, la morsa di caldo inizierà ad allentarsi. Da lunedì arriverà una leggera rinfrescata al Nord, con le massime che torneranno su più tollerabili valori di 32-33°C; da martedì il calo termico darà respiro anche alle regioni del Centro, riallineando i termometri sui 32-34°C; al Sud e Isole il forte caldo proseguirà, seppur in forma leggermente attenuata. Registreremo ancora punte di 38°C in Sicilia e 36°C in Sardegna, ma l'aria risulterà meno opprimente. Nel dettaglio, venerdì 17: al Nord temporali al mattino, anche in pianura, poi solo in montagna. Al Centro soleggiato e molto caldo. Al Sud sole e caldo eccezionale, con punte di 44-46°C in Sardegna e Sicilia. Sabato 18: al Nord caldo e qualche temporale sul Nordest. Al Centro soleggiato e molto caldo. Al Sud sole e ancora caldo eccezionale, con punte di 45°C in Sicilia. Domenica 19: al Nord maggiore instabilità sul Triveneto, soleggiato altrove. Al Centro soleggiato e molto caldo. Al Sud sole e ancora caldo eccezionale.