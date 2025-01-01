Federcasse, le Bcc uniche banche in 808 comuni, +3,5% rispetto al 2025

Le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen (Bcc) operanti in Italia si attestano a 215, con oltre 4 mila sportelli. Secondo gli ultimi dati disponibili dello scorso marzo, in 808 comuni si tratta dell'unica presenza bancaria, segnando un incremento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dall'assemblea di Federcasse, dove viene sottolineato che "si tratta di comuni in gran parte molto piccoli, caratterizzati per quasi l'82% da popolazione inferiore ai 5 mila abitanti". Cresce anche il numero dei soci, sempre secondo i dati a marzo 2026, raggiungendo la quota di 1,5 milioni (+2,1% su base d'anno). Poco oltre 29 mila i dipendenti delle Bcc, in crescita dell'1,4% in base d'anno. Di questi, la componente femminile è pari a circa 12 mila unità (+1,3% su base d'anno).