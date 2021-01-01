Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero

C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la Procura di Asti alle 12.45, a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione. Si attende ora che il negoziante vada a costituirsi in carcere. "La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha emesso in data odierna un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di Mario Roggero, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Asti, divenuta irrevocabile il 15 luglio 2026 a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato". è quanto si legge in una nota della Procura di Asti. "La condanna - prosegue il comunicato - riguarda fatti commessi il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour ed è stata pronunciata per i reati di omicidio, tentato omicidio, porto abusivo di arma comune da sparo e porto abusivo di arma in luogo pubblico, aggravati ai sensi di legge. La pena definitiva da eseguire è di 14 anni e 9 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena. L'ordine di esecuzione dispone che la polizia giudiziaria proceda all'arresto del condannato e alla sua traduzione presso un istituto penitenziario per l'espiazione della pena. Il condannato potrà anche costituirsi spontaneamente presso un istituto penitenziario per l'espiazione della pena, evitando l'esecuzione coattiva del provvedimento". "Si evidenzia - conclude la Procura - che il presente comunicato è diffuso esclusivamente per la rilevanza pubblica della vicenda e per informare dell'avvenuta esecuzione di un provvedimento giudiziario definitivo".