FINANZA & POTERI

L'uomo del Monte ha detto no, ma Messina ha un piano (e soldi)

Dopo le (deboli) barricate di Mps all'Opas di Intesa Sanpaolo, il risiko entra nella fase più delicata. Il mercato scommette che Messina abbia ancora qualche carta nel mazzo, mentre Bpm osserva e il calendario corre veloce

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi ha detto no. O meglio: ha spiegato, nero su bianco, perché ritiene insufficiente l’offerta da 30,6 miliardi lanciata da Intesa Sanpaolo. Ma il vero punto non è più la bocciatura di Luigi Lovaglio, ormai nota. La domanda che agita Piazza Affari è un’altra: Carlo Messina che cosa farà?

Il mercato sembra convinto che la partita sia tutt’altro che chiusa. Lo dimostra anche il comportamento del titolo Mps: dopo il giudizio negativo del board senese il titolo ha sì corretto, ma continua a muoversi vicino ai valori impliciti dell’offerta di Intesa. Segno che gli investitori non credono affatto che il sipario sia già calato.

Per Carlo Magno è arrivato il momento di decidere se restare fedele alla linea del “oltre questo prezzo non si va” oppure mettere sul tavolo qualche ritocco.

Le obiezioni di Siena

Il Monte ha contestato praticamente ogni pilastro dell’offerta. Secondo il board, il premio riconosciuto agli azionisti – il 12,5% rispetto alle quotazioni precedenti all’annuncio – è troppo modesto rispetto alle grandi fusioni bancarie degli ultimi anni. Detto in soldoni: se qualcuno compra casa vostra, normalmente paga un premio consistente rispetto al valore di mercato. Per Siena quel premio è troppo basso.

Non basta. Ai prezzi di Borsa attuali, sostiene Mps, l’offerta finisce addirittura per incorporare uno sconto del 3,3%, che diventerebbe superiore al 6% considerando anche il dividendo che Intesa distribuirà nei prossimi mesi.

Poi c'è il tema delle sinergie, cioè dei risparmi e dei maggiori ricavi che nascerebbero dalla fusione. Intesa li quantifica in 2,9 miliardi di euro l’anno. Per il Monte sono stime decisamente ottimistiche. E soprattutto – osserva il consiglio – Mps contribuirebbe con circa un terzo del patrimonio della nuova banca, ricevendo però solo il 22% del capitale della società risultante. In altre parole, secondo Siena il rapporto tra ciò che porta in dote e ciò che riceve non è equilibrato.

Lo spezzatino indigesto

Tra le critiche c'è anche un tema molto più politico oltre che finanziario. Per soddisfare le richieste dell’Antitrust, Intesa ha previsto la cessione a Unipol di 635 filiali e del marchio Mps. Per Rocca Salimbeni questo rischia di trasformarsi in uno “spezzatino” della banca senese, con una valorizzazione giudicata insufficiente e la perdita di un marchio che, nel bene e nel male, rappresenta oltre cinque secoli di storia bancaria italiana. Un’obiezione che parla non solo ai mercati, ma anche alla politica e ai territori.

Il mercato aspetta Carlo Magno

Qui però entra in scena la vera partita. Perché molti analisti ritengono che gran parte delle obiezioni sollevate da Siena possano essere corrette senza rivoluzionare l’operazione. Barclays, ad esempio, ipotizza un aumento della componente in contanti dell’offerta: oggi Intesa propone 1,6 nuove azioni più un euro cash per ogni azione Mps, qualche euro in più potrebbe rendere l’operazione molto più appetibile.

Un altro possibile aggiustamento riguarda il perimetro delle filiali da cedere a Unipol o a Bper per soddisfare le prescrizioni Antitrust. Vendendo un numero diverso di sportelli, Intesa potrebbe attenuare l’accusa di voler “smembrare” il Monte e rendere più digeribile l’intera operazione. Insomma, secondo Barclays le criticità sono numerose ma, nella maggior parte dei casi, risolvibili.

Equita scommette su Intesa

Molto più netta la posizione di Equita, che negli ultimi dodici mesi ha assistito Intesa come consulente finanziario. Per la sim, l’offerta mantiene “un forte profilo di attrattività”. Le ragioni sono diverse. Anzitutto c’è già una componente in denaro, elemento non scontato nelle recenti operazioni bancarie. Poi pesa il curriculum di Carlo Messina. L’integrazione delle banche venete e quella di Ubi sono considerate due precedenti che dimostrano la capacità di Intesa di mantenere le promesse sulle sinergie.

Infine, c’è la solidità del gruppo. Per spiegare i numeri senza ricorrere al gergo dei banchieri basta un dato: negli ultimi cinque anni Intesa ha distribuito oltre 30 miliardi tra dividendi e riacquisti di azioni proprie. È anche una banca più redditizia e con crediti deteriorati tra i più bassi del sistema. Per questo Equita ritiene che gli azionisti del Monte, entrando nel capitale di Intesa, si ritroverebbero soci di una banca valutata oggi a multipli inferiori rispetto al settore e quindi con margini di rivalutazione.

Bpm aspetta dietro la porta

Nel frattempo, però, un altro protagonista osserva senza fare troppo rumore: Banco Bpm. Mps ha definito “meritevole di approfondimento” la proposta di aggregazione arrivata da Piazza Meda perché consentirebbe di mantenere integro il gruppo e il marchio Monte dei Paschi. Per ora, però, una vera controfferta non esiste. E proprio qui sta il nodo, visto che le finestre temporali sono strettissime.

L’assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa è convocata per il 10 settembre. Se Banco Bpm intende davvero entrare nella partita dovrà uscire rapidamente allo scoperto, altrimenti il tavolo resterà sostanzialmente un duello tra Messina e Lovaglio e l’esito, visti i rapporti di forza, è scontato.

Le trimestrali della verità

Prima ancora delle mosse dei banchieri parleranno i numeri. Il 30 luglio toccherà a Intesa Sanpaolo presentare i risultati del secondo trimestre e le attese sono elevate. Secondo Equita il gruppo dovrebbe confermare di essere sulla buona strada per raggiungere – se non addirittura superare – i 10 miliardi di utile previsti per il 2026.

Una settimana dopo, il 7 agosto, arriveranno invece i conti di Mps. Anche qui le aspettative sono positive, con risultati in linea con il piano industriale e un utile ante imposte superiore ai 3,5 miliardi.

Se entrambe le banche confermeranno la loro forza, il confronto diventerà ancora più interessante perché a quel punto non si discuterà più soltanto del prezzo ma di quale progetto industriale convinca davvero gli azionisti. E Carlo Magno, prima o poi, dovrà decidere se l’impero vale un ultimo assalto.