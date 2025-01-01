Marnati, dati confermano miglioramento qualità dell'aria in Piemonte

"I dati ufficiali validati da Ispra confermano il trend di miglioramento della qualità dell'aria in Piemonte". Ad affermarlo, durante il Tavolo dell'Aria, l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, precisando che "grazie all'applicazione della metodologia nazionale che permette di sottrarre il contributo naturale delle polveri desertiche provenienti dal Sahara, le stazioni che nel 2025 non hanno rispettato il limite giornaliero di pm10 scendono da 6 a 5". Marnati rileva che "questo dimostra l'importanza di un'analisi scientifica e rigorosa dei dati, che ci permette di distinguere l'impatto delle emissioni locali dai fenomeni naturali globali, supportando al meglio le nuove misure e il costante lavoro che, insieme alle amministrazioni locali, stiamo portando avanti per la tutela del nostro territorio". Durante l'incontro sono anche state annunciate novità sul fronte delle risorse. La Regione ha infatti informato della prossima apertura di un bando specifico da 30 milioni di euro rivolto ai Comuni, che verrà presentato il 21 luglio, e il cui obiettivo è supportare la capacità di spesa e di progettazione dei Comuni, soprattutto dei più piccoli, garantendo che le linee guida del Piano regionale della qualità dell'aria si traducano in interventi a tutela della salute dei cittadini.