ECONOMIA DOMESTICA

Meno giovani più pensionati:

il "buco nero" nel lavoro

Entro il 2029 in Piemonte andranno sostituiti 252 mila lavoratori. Intanto la popolazione tra i 15 e i 34 anni continua a restringersi in gran parte del Paese. Tengono meglio Torino e Novara. La sfida non è solo demografica: riguarda imprese, pensioni e sanità

Chi prenderà il posto dei lavoratori che nei prossimi anni usciranno definitivamente dalle fabbriche, dagli uffici, dagli ospedali e dalle attività artigiane? È una domanda che fino a poco tempo fa sembrava teorica. Oggi è diventata il vero rebus dell’economia italiana.

L’allarme arriva dall’Ufficio studi della Cgia: tra il 2025 e il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno il mercato del lavoro per pensionamento. Nel frattempo, però, il serbatoio da cui pescare i sostituti continua a svuotarsi. Negli ultimi dieci anni il Paese ha perso oltre 546 mila giovani tra i 15 e i 34 anni, mentre entro il 2045 quella fascia d'età potrebbe ridursi di altri due milioni di persone.

Piemonte davanti alla tempesta

Per il Piemonte il problema è tutt'altro che marginale. Secondo le stime elaborate sulla base dei dati Excelsior Unioncamere-Anpal, tra Piemonte e Valle d’Aosta saranno necessari 252 mila lavoratori sostitutivi entro il 2029. Di questi 140.400 saranno dipendenti del settore privato, che rappresentano il 55,7% del totale delle uscite previste.

Si tratta della quinta regione italiana per volume complessivo di ricambio occupazionale, dietro Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. Un dato che pesa soprattutto su un tessuto produttivo composto in larga parte da piccole e medie imprese, già oggi alle prese con enormi difficoltà nel reperire personale qualificato.

Resiste grazie alle città

Paradossalmente il Piemonte rappresenta una delle poche eccezioni positive nel panorama nazionale. Mentre l’Italia ha perso il 4,3% dei giovani tra il 2015 e il 2025, passando da 12,69 a 12,14 milioni di persone, il Piemonte registra addirittura un lieve incremento. I giovani tra i 15 e i 34 anni sono infatti passati da 833.862 a 844.929, con un aumento di 11.067 persone, pari al +1,3%.

Una crescita modesta, ma significativa, che colloca la regione tra quelle del Nord capaci di compensare almeno in parte il crollo demografico grazie alla capacità attrattiva delle aree urbane e all’apporto della popolazione straniera. Meglio del Piemonte fanno Emilia-Romagna (+8,4%), Lombardia (+4,9%) e Liguria (+4,6%).

Torino traina, Novara cresce

Il dato regionale, però, nasconde realtà provinciali molto diverse. Torino è il vero motore della crescita: in dieci anni i giovani sono aumentati di 11.790 unità, passando da 432.472 a 444.262 (+2,7%), in larga parte esito dell’attrattività dei propri percorsi formativi, in specie quelli universitari. Segno positivo anche per Novara, che sale da 71.813 a 73.117 giovani (+1.304, pari a +1,8%), che beneficia del potenziale bacino lombardo. In lieve crescita anche il Verbano-Cusio-Ossola, una rarità tra le province alpine: +67 giovani (+0,2%).

Molto diversa la situazione nel resto del Piemonte. Biella perde 729 giovani (-2,3%), Vercelli 631 (-2%), Asti registra un calo di 454 persone (-1,1%), Alessandria scende di 141 unità (-0,2%), mentre Cuneo resta praticamente stabile con -139 giovani (-0,1%).

In sostanza, la crescita piemontese è sostenuta quasi interamente dall’area metropolitana torinese e, in misura minore, da Novara. Senza questi due poli il saldo regionale sarebbe negativo.

Il Sud continua a svuotarsi

Il confronto con il Mezzogiorno resta impietoso. La Calabria perde il 18% dei giovani in dieci anni, la Sardegna il 17,2%, la Basilicata il 16,6%. Tra le province il record negativo spetta all’ex Sud Sardegna (-24%), seguita da Oristano (-22,7%) e Isernia (-20,8%).

All’estremo opposto troviamo Bologna (+14%), Gorizia (+11%) e Trieste (+10,7%), territori che hanno saputo attrarre popolazione giovane grazie all’università, al mercato del lavoro e all’immigrazione.

Gli immigrati non bastano

La Cgia mette in guardia anche da una scorciatoia spesso evocata nel dibattito pubblico. Pensare che l’immigrazione possa, da sola, colmare il vuoto occupazionale sarebbe un errore. Nel breve periodo può certamente rappresentare un aiuto, ma solo se accompagnata da formazione nei Paesi d’origine, conoscenza della lingua italiana, qualificazione professionale e percorsi di inserimento lavorativo e abitativo. Un’impostazione che richiama gli obiettivi del Piano Mattei.

Il conto a pensioni e sanità

L’invecchiamento della popolazione non pesa soltanto sulle imprese. Secondo le proiezioni richiamate nello studio, la spesa pensionistica salirà dall’attuale 15,4% del Pil fino a circa il 17% intorno al 2040, per poi ridiscendere gradualmente.

Più preoccupante, invece, il fronte sanitario. Oggi gli over 65 rappresentano circa un quarto della popolazione italiana ma assorbono già il 60% della spesa sanitaria. Entro il 2050 potrebbero arrivare a rappresentare il 35% degli italiani, facendo crescere inevitabilmente i costi per sanità, assistenza e non autosufficienza, a meno che non aumenti sensibilmente l’aspettativa di vita in buona salute, oggi ferma a 58,1 anni.

Il risultato è sempre più evidente: il Piemonte, come gran parte del Nord, riesce ancora ad attrarre giovani più di altre regioni italiane. Ma non abbastanza. Perché mentre la popolazione attiva rallenta, la fila di chi si prepara ad andare in pensione continua ad allungarsi. E trovare il ricambio rischia di diventare la vera emergenza economica dei prossimi anni.