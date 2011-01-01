Supermercato nel Torinese, ladro inseguito dai dipendenti e arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Ivrea (Torino) hanno arrestato un venticinquenne romeno, senza fissa dimora, che lunedì mattina ha portato via 740 euro di alimentari, spazzolini elettrici e creme adesive per le dentiere, dal supermercato Coop di via Santina Carla Riberi a Ivrea. Due complici, poi fuggiti a mani vuote, hanno distratto gli uomini della sicurezza del punto vendita, mentre il terzo ha riempito una borsa con la refurtiva. Quando si sono accorti dell'accaduto, alcuni dipendenti del negozio hanno inseguito il 25enne che ha tentato la fuga ma è stato bloccato dall'arrivo dei carabinieri. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla direzione del supermercato. Il giovane è stato arrestato per furto aggravato in concorso e, su disposizione della procura di Ivrea che coordina le indagini, è stato portato in carcere.