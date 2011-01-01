Casale Monferrato: rivive Paraboloide, simbolo memoria industriale

La città di Casale Monferrato (Alessandria) ha ritrovato il Paraboloide, monumento di archeologia industriale recuperato dopo un intervento di valorizzazione con finanziamenti Pnrr. Realizzato tra il 1922 e il 1923 per lo stoccaggio del clinker - su progetto dell'ingegnere bergamasco Luigi Radici per la società Italcementi - è una delle più significative testimonianze dell'evoluzione delle tecniche costruttive del Novecento. L'intervento - per 2 milioni 964mila euro - ha interessato 11.121 metri quadrati, dei quali 1.300 di area coperta, trasformando il Paraboloide in una piazza coperta in grado di ospitare fino a 1.000 persone. Affiancata a un nuovo parco pubblico e a 2.450 metri quadrati di parcheggio. In particolare, si è lavorato sulla parte voltata e le pensiline, gli arconi parabolici, i contrafforti e le strutture di collegamento, recuperando la passerella sommitale e riqualificando l'area esterna.