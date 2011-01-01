Autovelox, spenti in Piemonte 131 dispositivi

Dopo l'entrata in vigore della riforma degli autovelox voluta dal ministro Matteo Salvini, in Piemonte ne sono stati spenti 131. Risultano infatti omologati 281 dispositivi, a fronte dei 412 dislocati sul territorio. Lo comunica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Dopo 34 anni - sottolinea il Ministero - si è messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all'individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati" Salvini, aggiunge il Mit, ribadisce che "se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall'altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini".