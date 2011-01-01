Binzoni (FdI), bene fotovoltaico su terreni già compromessi

"La sentenza Corte Costituzionale mette finalmente la parola fine alla minaccia del fotovoltaico selvaggio sui terreni agricoli, confermando la piena legittimità dei divieti ai pannelli a terra. È una vittoria straordinaria che dà pienamente ragione alla linea politica di Fratelli d'Italia e del ministro Lollobrigida: la transizione ecologica non deve avvenire a spese della sovranità alimentare e della tutela del nostro paesaggio". Così la vicecapogruppo Fdi in Consiglio regionale, Alessandro Binzoni. "Questa pronuncia della Consulta - afferma Binzoni - avvalora e dà ulteriore forza all'impronta fortemente conservativa e di tutela sia del lavoro agricolo che del paesaggio della legge regionale sulle aree idonee che approveremo nella prossima seduta a palazzo Lascaris". "Il Piemonte - rimarca - non sarà terra di conquista per operazioni speculative che danneggino le nostre eccellenze agricole e alterino l'identità dei territori. L'energia solare si può sfruttare diversamente, ad esempio investendo su tetti, infrastrutture e aree già compromesse, o con sperimentazioni come quella del fotovoltaico tra i binari ferroviari, senza sottrarre un solo metro quadrato alla produzione di cibo".