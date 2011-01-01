Binzoni (FdI), bene fotovoltaico su terreni già compromessi

17:06 Sabato 18 Luglio 2026

"La sentenza Corte Costituzionale mette finalmente la parola fine alla minaccia del fotovoltaico selvaggio sui terreni agricoli, confermando la piena legittimità dei divieti ai pannelli a terra. È una vittoria straordinaria che dà pienamente ragione alla linea politica di Fratelli d'Italia e del ministro Lollobrigida: la transizione ecologica non deve avvenire a spese della sovranità alimentare e della tutela del nostro paesaggio". Così la vicecapogruppo Fdi in Consiglio regionale, Alessandro Binzoni. "Questa pronuncia della Consulta - afferma Binzoni - avvalora e dà ulteriore forza all'impronta fortemente conservativa e di tutela sia del lavoro agricolo che del paesaggio della legge regionale sulle aree idonee che approveremo nella prossima seduta a palazzo Lascaris". "Il Piemonte - rimarca - non sarà terra di conquista per operazioni speculative che danneggino le nostre eccellenze agricole e alterino l'identità dei territori. L'energia solare si può sfruttare diversamente, ad esempio investendo su tetti, infrastrutture e aree già compromesse, o con sperimentazioni come quella del fotovoltaico tra i binari ferroviari, senza sottrarre un solo metro quadrato alla produzione di cibo".

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