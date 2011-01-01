Noi Moderati, nuova legge elettorale per più voce a cittadini e territori

Noi Moderati presenterà in Piemonte una proposta di riforma della legge elettorale regionale "fondata su tre principi chiari: più democrazia, più rappresentanza e più stabilità". La proposta prevede l'abolizione del listino bloccato del presidente, "affinché tutti i consiglieri regionali siano scelti direttamente dai cittadini attraverso il voto: crediamo - spiega il gruppo - che ogni eletto debba ricevere il proprio mandato dagli elettori e non da una nomina". "E poi - aggiungono gli esponenti di Noi Moderati - nessun territorio deve rischiare di rimanere senza una voce in Consiglio regionale, per cui la riforma assicura una rappresentanza minima per ogni provincia, mantenendo al tempo stesso una ripartizione dei seggi proporzionata alla popolazione". La proposta mantiene inoltre il premio di maggioranza, "perché "rappresentanza e governabilità devono procedere insieme".