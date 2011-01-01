Inail: 300 milioni per il nuovo ospedale torinese Regina Margherita

Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta della Regione Piemonte di inserire il nuovo ospedale infantile torinese Regina Margherita nella proposta di decreto sugli interventi di elevata utilità sociale in edilizia sanitaria finanziabili dall'Inail. Il provvedimento prevede per il Piemonte un incremento di 300 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 miliardi e 89 milioni già destinati agli interventi regionali, portando a circa 2,4 miliardi il valore complessivo delle opere inserite nel programma Inail. Il nuovo ospedale si aggiunge ai sette già compresi nell'intesa con l'Inail: quelli di Torino Nord, Cambiano, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Cuneo e Alessandria. "Il dossier predisposto dai nostri uffici - rimarca il governatore Alberto Cirio, con l'assessore alla Sanità Federico Riboldi - ha dimostrato la necessità di dotare uno degli ospedali pediatrici più importanti d'Italia di una nuova sede moderna, funzionale e all'altezza della qualità dei suoi professionisti e delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. L'inserimento dell'intervento nella proposta trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni è un riconoscimento importante del lavoro svolto dalla Regione e prevede i 300 milioni di euro necessari alla realizzazione dell'opera. Una volta concluso l'iter del decreto, ci attiveremo affinché a questo importante risultato amministrativo seguano rapidamente i successivi passaggi". Il nuovo ospedale avrà 294 posti, di cui 31 tecnici. Sarà localizzato in prossimità del futuro Parco della Salute nell'area a sud del Grattacielo Piemonte, consentendo una stretta integrazione funzionale con il nuovo Parco, anche attraverso una passerella di collegamento.