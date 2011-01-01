Zangrillo, "vera efficienza Pa nasce dalla crescita delle professionalità"

"In questi anni abbiamo scelto di investire prima di tutto sulle persone: valorizzazione del merito, rinnovi contrattuali tempestivi, formazione continua, innovazione organizzativa, digitalizzazione dei processi. Abbiamo reso la Pubblica amministrazione più attrattiva per i giovani, accelerato il ricambio generazionale e costruito strumenti che consentano alle persone di esprimere pienamente il proprio talento, perché la vera efficienza nasce dalla crescita delle professionalità". Così Paolo Zangrillo, ministro per la Pa, senatore e coordinatore Piemonte di Forza Italia, tra i premiati con il Moscatello d'Oro 2026. E' assegnato ogni anno a personalità esterne che hanno contribuito alla valorizzazione e allo sviluppo socio culturale, turistico o economico di Ricaldone (Alessandria). Eletto senatore nel collegio Piemonte 4 alle Politiche del 2022, Zangrillo - come si legge nella motivazione del riconoscimento - ha saputo farsi portavoce "dei problemi e dei progetti degli enti locali, mettendo la tecnica al servizio degli obiettivi politici e superando le sterili conflittualità tra amministratori e dirigenti". Ricaldone si trova tra le colline del Monferrato, "dove Luigi Tenco - ricorda lo stesso ministro - imparò a guardare il mondo prima di raccontarlo in musica". Quella ricevuta dal sindaco Laura Bruna è "un'attestazione di stima che considero uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso di modernizzazione che stiamo portando avanti". Un premio condiviso idealmente con le donne e gli uomini che lavorano nelle amministrazioni pubbliche "con competenza, responsabilità e spirito di servizio: i nostri civil servant, che ogni giorno garantiscono servizi essenziali a cittadini e imprese". Per Zangrillo, però, non ci si deve limitare a gestire il presente. "Dobbiamo saper accompagnare il cambiamento, anticipare le sfide e creare valore per il Paese. Questo il faro che ha sempre orientato e continuerà a orientare il mio operato".