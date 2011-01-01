Anziano ucciso durante lite stradale, arrestato resta in carcere

Resta in carcere Luigi Soffrano, 51 anni, arrestato per l'omicidio di Antonio Greco, 79 anni, accoltellato in strada a Collegno, nel Torinese, la sera del 16 luglio, mentre il figlio Luciano, 52 anni, non autosufficiente è rimasto ferito. Il contesto era stato un litigio nato dopo un attraversamento della strada, mentre Soffrano arrivava in auto. Ieri pomeriggio Soffrano, difeso dall'avvocata Cristina Maja, è comparso davanti alla giudice Ombretta Vanini e ha risposto alle domande dell'interrogatorio di garanzia. Il fermo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi è stato convalidato e l'uomo resterà in carcere. Oggi al Castello Provana di Collegno, in occasione della festa patronale di San Lorenzo, verrà ricordato Antonio Greco con un minuto di silenzio.