Scompare vicino rifugio Jervis in Val Pellice, trovata morta

Una donna di 34 anni, di cui era stata segnalata nella notte la scomparsa vicino al rifugio Jervis, a Bobbio Pellice, è stata trovata morta dai vigili del fuoco stamani alle 10. Le ricerche vicino al rifugio sulle montagne del Torinese, in Val Pellice, erano scattate alle 2. Non si tratta di una struttura di alta quota, bensì a poco più di 1.700 metri di altitudine, raggiungibile sia attraverso sentieri che su di uno sterrato in auto. I vigili del fuoco hanno iniziato a cercarla alle 2 di notte e alle 10 hanno ritrovato la salma, recuperata con l'elicottero Drago e dal personale speleo-alpino fluviale a bordo. Alle ricerche hanno partecipato personale permanente e volontario, oltre alle unità cinofile dei vigili del fuoco, a cui si sono affiancati personale del soccorso alpino e della guardia di finanza. Sono in corso indagini per valutare la dinamica e le cause dell'evento.