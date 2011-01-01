Festa del Piemonte: "all'Assietta batte il cuore"

"Ci sono luoghi in cui la storia sembra non essere mai passata. Qui all'Assietta batte ancora il cuore del Piemonte". In occasione della Festa del Piemonte, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, oggi presente al Colle dell'Assietta per le celebrazioni della storica battaglia del 1747, ha rivolto un augurio a tutti i piemontesi. "Ogni volta che si sale quassù - ha evidenziato Nicco - si comprende quanto sia preziosa la nostra storia. Tra queste montagne uomini semplici hanno trovato un coraggio straordinario, difendendo la propria terra e consegnandoci un'eredità che ancora oggi ci unisce. Riviviamo una vittoria militare, ma raccontiamo un'identità, un carattere, un modo di essere piemontesi". "La Festa del Piemonte, che quest'anno abbiamo voluto portare in tutte le province in modo diffuso, è il giorno in cui ci ricordiamo che apparteniamo a una comunità fatta di lavoro, serietà, solidarietà e amore per il proprio territorio. A tutti i piemontesi - ha concluso - rivolgo il mio augurio più sincero di buona Festa del Piemonte. Viviamola con orgoglio, con gratitudine verso chi ci ha preceduti e con la responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle nostre radici. Perché un Piemonte che conosce la propria storia è un Piemonte che sa affrontare con fiducia qualsiasi sfida".