No Tav, fine settimana in Val di Susa con battitura delle reti dei cantieri

Battitura delle reti, cori, un tentativo di un piccolo gruppo di entrare nel cantiere, a San Didero, nel Torinese, per finire con il lancio di fuochi d'artificio in Val Clarea, dove sono stati divelti alcuni metri di concertina, la rete rigida in acciaio che protegge i lavori. È stata questa, ieri sera, la conclusione della prima giornata di quello che gli attivisti definiscono Weekend di lotta in Val Susa. L'appuntamento estivo col campeggio era partito la sera di venerdì a San Didero, per fare ieri un passaggio a quello di Venaus. Il cantiere di San Didero era presidiato alle forze dell'ordine e i manifestanti sono stati respinti. Per oggi il programma prevede, tra l'altro, un dibattito alle 15, poi dalle 19 "musica e lotta" al presidio Traduerivi a Susa.