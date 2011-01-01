Tav: Ricca (Lega), "in Val Susa fine settimana di caos ai cantieri"

"Incredibili le scene di violenza di questo fine settimana in Val Susa propagandate dai No Tav con tanto di diffusione di video sui canali social. Gli attivisti dicono di opporsi alla 'devastazione della piana' ma nel frattempo gli unici che devastano sono loro, usando parole come 'lotta' e 'fortino' per descrivere l'assalto al cantiere nel tentativo di tagliare la rete a protezione dell'opera. Auspico la condanna unanime da parte della sinistra perché volere un Paese fermo è una scelta legittima, benché opinabile, ma restare in silenzio di fronte a fatti di una simile gravità sarebbe inaccettabile. Solidarietà alle Forze dell'Ordine che lavorano ogni giorno a presidio dell'alta velocità trovandosi sistematicamente vittime di questa inutile guerriglia. La Tav si farà, nel frattempo nessuno sconto a questi delinquenti". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.