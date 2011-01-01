Sacchetto (FdI), rivedere corsi formazione sollevatori telescopici

Il consigliere regionale del Piemonte Claudio Sacchetto (FdI), presidente della Terza Commissione attività produttive e formazione professionale, ha presentato un ordine del giorno avente ad oggetto l'accordo Stato-Regioni 2025 formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro, collegato all'Assestamento di Bilancio per chiedere la revisione dell'accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione degli operatori dei sollevatori telescopici. "La sicurezza sul lavoro - ricorda Sacchetto - è un valore imprescindibile e la formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire gli infortuni. Proprio per questo deve essere qualificata ed efficace, evitando però inutili appesantimenti burocratici e duplicazioni che finiscono per gravare su imprese e lavoratori senza apportare un reale valore aggiunto". La nuova disciplina relativa ai sollevatori telescopici ha modificato il precedente accordo del 2012, che prevedeva un unico percorso formativo di sedici ore che abilitava all'utilizzo della macchina con le principali attrezzature. Il nuovo accordo ha invece introdotto un sistema che distingue le diverse applicazioni operative, portando il monte ore complessivo fino a 32 ore attraverso due corsi separati. "Nelle aziende agricole - spiega Sacchetto - lo stesso operatore utilizza quotidianamente il medesimo mezzo semplicemente sostituendo l'attrezzatura di lavoro. Oggi invece ci troviamo nella situazione paradossale, in cui la stessa macchina richiede abilitazioni differenti a seconda dell'accessorio utilizzato. L'odg impegna quindi la Giunta regionale a farsi promotrice presso la Conferenza Stato-Regioni di una modifica dell'accordo, chiedendo l'accorpamento dei due percorsi formativi e una riduzione del monte ore complessivo da 32 a 24 ore, mantenendo elevati gli standard di sicurezza ma rendendo la formazione più razionale ed efficace".