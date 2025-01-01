"Viva Mattarella", ritorna a Torino lo striscione in piazza San Carlo

Nel centro storico di Torino è ricomparso in questi giorni lo striscione con la scritta "Viva Mattarella", così com'era accaduto sia a febbraio che a novembre del 2025. Il drappo è stato appeso dal terrazzo di un'elegante palazzina che si affaccia su piazza San Carlo, considerata il salotto del capoluogo piemontese, all'incrocio con via Santa Teresa. L'iniziativa sembra evidentemente da collegare alla questione della grazia per Mario Roggero, che nei giorni scorsi ha ricevuto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, cui ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia. Il punto è lo stesso in cui era comparso a febbraio del 2025, poi a novembre dello stesso anno, quando erano in corso polemiche che coinvolgevano governo e Quirinale. A febbraio 2026 invece un nuovo striscione, dalla stessa balconata, diceva: "Viva la Costituzione".