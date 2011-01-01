Abbandona i cani in casa per andare in vacanza, denunciato nel Torinese

E' stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali un 50enne di Venaria Reale (Torino) che ha lasciato i suoi due cani in casa, da soli, per andare in vacanza. A far scattare i controlli dei carabinieri è stata la segnalazione dei vicini, insospettiti dai continui guaiti dei due cani di razza Pitbull e American Staffordshire terrier. I militari, una volta constatata l'assenza del proprietario, per soccorrere i due cani sono entrati nell'abitazione con l'ausilio dei vigili del fuoco; in tutte le stanze i carabinieri hanno rilevato un'evidente condizione di trascuratezza degli ambienti, indicativa di uno stato di abbandono verosimilmente superiore alle 48 ore. Con il successivo intervento del medico veterinario dell'Asl To3, i due animali sono stati visitati e temporaneamente affidati all'Ente Nazionale Protezione Animali. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, il proprietario, rintracciato lo scorso 17 luglio al rientro a casa, si era allontanato da Venaria per trascorrere un periodo di ferie fuori regione.