Roggero: Borghi (Iv), destra cinica e disperata

"Noto che Tajani, Cirio e Forza Italia hanno fatto retromarcia sul caso Roggero, e questo tradisce il sospetto che dietro questa vicenda ci sia qualcosa di più organizzato. Questa è una operazione pianificata, lo si vede dagli interventi in aula, dal modo in cui questa persona è entrata in carcere con relativo tambureggiamento social, dalla sconclusionata azione del ministro Nordio e più in generale da chi ha subito iniziato ad attaccare il Quirinale". Lo dice il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva ospite a Sky. "A destra ci sono cinismo e disperazione. Ci si butta sull'ultimo fatto di cronaca per lucrare qualcosa parlando alla pancia delle persone, e questo perché ci si sente scavalcati a destra. È il Vannaccismo che aleggia, che induce questi comportamenti. Di certo c'è un problema di sicurezza, e dopo quattro anni di predica della destra ci ritroviamo un paese meno sicuro, e sembra che la pensi così anche la Lega. Non so se è una manovra di Salvini per tornare al Viminale", conclude Borghi che, sulla vicenda di Bologna, chiede di evitare le tifoserie e che il ministro Piantedosi venga in parlamento a riferire.