Cuneo, Azione propone una sede universitaria nell'ex policlinico

Un centro universitario per master e specializzazioni infermieristiche nell'ex policlinico di Cuneo. La proposta arriva da Azione e prevede una riqualificazione profonda dell'immobile, abbandonato dal 1984, capace di ospitare tra i 150 e i 250 studenti. L'ex policlinico, acquistato all'asta da un privato e oggetto di variante urbanistica che ne aveva cambiato la destinazione da sanitaria a residenziale, è oggetto di un piano per la costruzione di 28 alloggi e spazi terziari, avviato nel 2022: "Tuttavia, la convenzione urbanistica non è ancora stata formalizzata e la struttura continua a versare in condizioni di forte precarietà" precisa il segretario cittadino di Azione Nicolò Musso. La questione è stata oggetto di ripetute interpellanze in consiglio comunale, l'ultima nel dicembre scorso quando l'assessore aveva annunciato l'archiviazione del piano di recupero a fronte dell'inadempienza del proponente. Gli esponenti di Azione propongono ora la rifunzionalizzazione sanitaria: l'edificio, sostengono, potrebbe ospitare 6 aule didattiche principali, laboratori di simulazione sanitaria d'avanguardia, spazi dedicati alla telemedicina e un'area residenziale da 80 a 120 posti letto per studenti fuori sede o professionisti in formazione continua.