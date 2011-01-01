Incendio in stabilimento a Novara, qualità aria nella norma

L'incendio che nel tardo pomeriggio di ieri è divampato nello stabilimento di Memc Electronic Materials di Novara, massimo produttore europeo di wafer di silicio da 200 millimetri, non ha compromesso la qualità dell'aria nella città. Lo ha evidenziato l'Arpa del Piemonte, intervenuta nella serata, mentre le fiamme erano in via di spegnimento. "I dati rilevati per le concentrazioni di composti organici volatili - ha riferito l'Agenzia regionale per l'Ambiente - hanno mostrato concentrazioni lievemente superiori ai valori di fondo urbano nei pressi dello stabilimento, mentre in corrispondenza dei ricettori residenziali ubicati nell'area di ricaduta dei fumi, a nord ovest della Stazione di Novara Boschetto, le concentrazioni dei parametri monitorati sono risultate trascurabili". L'incendio, ha sottolineato l'Arpa, ha interessato una zona dello stabilimento di limitate dimensioni in cui erano presenti delle vaschette di materiale plastico. In ogni caso, "le verifiche strumentali di Arpa Piemonte sulla qualità dell'aria e sulle altre matrici ambientali interessate" proseguiranno.