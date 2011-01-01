Accordo tra i soci di Edizione, esce Giuliana Benetton

I soci di Edizione, la holding della famiglia Benetton, trovano l'accordo per liquidare Giuliana e il suo ramo familiare che possiede il 25% della cassaforte che esprime un valore netto di 14 miliardi. L'accordo, secondo quanto riportano i quotidiani, è stato formalizzato ieri a Treviso, sede della holding. A Giuliana che assieme ai fratelli Luciano, Gilberto e Carlo (entrambi deceduti) aveva fondato la United Color, verrà corrisposto un valore di circa 3,5 miliardi in più tappe — pari al 25% del valore degli asset (nav) della cassaforte — risorse che andranno a lei e ai suoi figli, azionisti attraverso le loro società. Giuliana terrà però il suo 25% in Benetton group. Si conclude così questa fase di riassetto e successione capitanata da Alessandro Benetton che continuerà nel ruolo di presidente di Edizione. Il 50% dell'importo verrà dai flussi finanziari generati al 2030 da Edizione, che registra un ebit di 1,3-1,4 miliardi l'anno. L'altra metà sarà alimentata prevalentemente dalla valorizzazione di azioni quotate in capo alla cassaforte, tutte partecipazioni finanziarie. Vale a dire il 3,4% del Monte dei Paschi, una piccola porzione di quel 4,86% di Generali. Potrà essere Edizione a valorizzare le quote oppure la stessa Giuliana a cederle (o potrà anche tenersele in portafoglio). Disponibile per la vendita ci sono anche asset meno strategici come il gruppo Cellnex e altri beni immobiliari. L'unica cosa certa è invece che non sarà toccata la maggioranza nel gruppo delle infrastrutture Mundys e in Avolta (ex Autogrill fusa con Dufry) così come la 21 Next, il polo dell'asset management.