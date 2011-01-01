Caldo, in Piemonte il 72% delle abitazioni ha il condizionatore

Mentre anche Torino rientra tra le città da bollino rosso per il caldo estremo e le temperature continuano a spingere verso un uso sempre maggiore della climatizzazione domestica, una indagine di uBroker e YouTrend attesta che in Piemonte "il 72% delle famiglie possiede già un impianto di climatizzazione fisso, mentre il 21% usa i ventilatori portatili". Tra chi non dispone ancora di un impianto fisso, la motivazione più frequente resta il fatto di non ritenerlo necessario (41%), ma subito dopo emergono ragioni economiche: il 18% indica il costo di acquisto e installazione come principale ostacolo, mentre il 16% rinuncia per il timore dell'aumento della bolletta elettrica. Emerge anche una differenza fra proprietari e affittuari: il 12% di chi vive in una casa di proprietà dichiara di non installare un climatizzatore per paura dei consumi elettrici, percentuale che sale al 37% tra chi vive in affitto. E la quota di chi afferma di non averne bisogno passa dal 49% dei proprietari all'11% degli affittuari. "La condizione abitativa - sottolineano i ricercatori - influenza in modo diretto il rapporto con la climatizzazione: proprio chi percepisce maggiormente il caldo rinuncia più spesso all'impianto per motivazioni economiche, confermando quanto il costo dell'energia continui a incidere sulle scelte quotidiane delle famiglie".