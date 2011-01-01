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Il deserto dei servizi. Così rischiano di morire 372 comuni piemontesi

Altro che fibra ottica, festival di borgo e slogan sul turismo lento. A far scappare gli abitanti sono soprattutto l'assenza di un medico, di una scuola, di un autobus e perfino di un negozio. Uno studio pubblicato su Socio-Economic Planning Sciences

Non basta portare la fibra in un borgo, inaugurare un sentiero o finanziare un festival per convincere una famiglia a restare. Prima del turismo esperienziale, delle start-up di montagna e delle immancabili ricette per il rilancio delle aree interne, servono un medico, una scuola, un negozio, un autobus. Possibilmente tutti nello stesso paese, e non a cinquanta chilometri di distanza.

Insomma, a decretare il lento declino è qualcosa di molto più banale e, proprio per questo, più spietato: la scomparsa dei servizi essenziali. Le elementari che chiudono, la farmacia che abbassa la serranda, l'ultimo alimentari che resiste fino alla pensione del titolare, l’ufficio postale aperto a giorni alterni, il medico che non viene sostituito, il pullman che passa sempre meno.

È da qui che parte uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Socio-Economic Planning Sciences, firmato da Giuseppe Varavallo, Filippo Barbera dell’Università di Torino – il secondo anche del Collegio Carlo Alberto – insieme a Riccardo Di Clemente, della Northeastern University London e della Fondazione Isi –, che sceglie il Piemonte come laboratorio per mettere a punto un nuovo metodo di misurazione della fragilità territoriale. Non una ricerca teorica, ma un tentativo di rispondere a una domanda molto concreta: quando un comune comincia davvero a morire?

Oltre il Pil, conta la vita quotidiana

La novità dello studio sta soprattutto nell’approccio. Per decenni le politiche di sviluppo hanno giudicato un territorio guardando al Pil, alla competitività, alla capacità di attrarre investimenti. Gli autori ribaltano completamente la prospettiva.

Il benessere di una comunità, sostengono, non si misura soltanto con la ricchezza prodotta, ma con la possibilità di vivere normalmente: trovare un medico, accompagnare i figli a scuola, fare la spesa senza percorrere decine di chilometri, prendere un autobus, ritirare una pensione, incontrarsi in un luogo pubblico. È quella che definiscono “economia fondamentale”, cioè l’insieme dei servizi senza i quali la vita quotidiana semplicemente non funziona. Da questa intuizione nasce il Foundational Economy Index (FEI), un indice che misura la dotazione reale di servizi essenziali di ciascun comune.

Leggi qui il paper dello studio

Il Piemonte ai raggi X

Per costruire questo indicatore i ricercatori hanno analizzato 372 comuni piemontesi classificati come aree intermedie, periferiche o ultraperiferiche secondo la Strategia nazionale per le aree interne.

Un lavoro imponente che ha incrociato dati Istat, Eurostat e altri archivi ufficiali con 17.145 punti di servizio geolocalizzati attraverso le Api di Google Maps. Ogni struttura è stata classificata: sanità, scuole, alimentari, banche, poste, trasporti, uffici pubblici, luoghi di socialità, infrastrutture civiche.

Il risultato è una vera radiografia del Piemonte meno visibile il cui esito è difficilmente equivocabile. La maggior parte dei comuni analizzati presenta livelli criticamente bassi di servizi fondamentali. L’indice mostra una distribuzione fortemente squilibrata: pochi centri concentrano un’offerta relativamente completa, mentre centinaia di comuni rimangono con una dotazione minima di servizi essenziali. Gli stessi autori parlano di una “diffusa sottodotazione strutturale”, evidenziando profonde disuguaglianze territoriali nella disponibilità delle infrastrutture quotidiane. Le carenze riguardano soprattutto proprio ciò che rende possibile la permanenza delle persone: istruzione, sanità, trasporti e servizi pubblici.

Qualità della vita

Non è soltanto una questione quantitativa. È la qualità stessa della vita quotidiana a essere compromessa. Non è lo spopolamento a creare il deserto: è il deserto dei servizi a produrre lo spopolamento: è probabilmente questo il passaggio più interessante dello studio.

Per anni il racconto dominante è stato semplice: i paesi perdono abitanti e, di conseguenza, chiudono scuole, negozi e presìdi sanitari. La ricerca propone una lettura molto diversa.

La progressiva scomparsa dei servizi diventa essa stessa un potente fattore di espulsione della popolazione. Quando viene meno la rete minima di infrastrutture sociali, vivere in un territorio periferico diventa ogni anno più complicato. I giovani se ne vanno, le famiglie rinunciano a trasferirsi, gli anziani rimangono sempre più isolati. Si alimenta così un circolo vizioso dal quale diventa difficile uscire.

Una bocciatura delle politiche

Il paper evita toni polemici, ma il messaggio è chiaro. Le aree marginali, scrivono gli autori, non sono semplicemente il prodotto della geografia. Sono il risultato di uno sviluppo storicamente squilibrato, di investimenti concentrati nelle aree metropolitane e di una progressiva centralizzazione dei servizi pubblici che ha lasciato sempre più scoperte le zone rurali e montane. È un giudizio che chiama in causa anni di politiche territoriali. Se il problema fosse soltanto la distanza dalle città, sarebbe inevitabile. Se invece nasce da scelte pubbliche, allora può essere corretto.

L’ultima bottega presidio di welfare

Tra gli aspetti più originali della ricerca c'è anche l’attenzione ai cosiddetti hub multiservizio. Non sono semplici negozi di paese. Sono attività costrette a reinventarsi per sopravvivere, offrendo contemporaneamente alimentari, bar, piccola ristorazione, servizi postali, informazioni turistiche, talvolta persino alloggio.

Gli studiosi arrivano perfino a costruire un indicatore specifico – l’Economic Service Coverage – per misurarne la capacità di sostituire servizi ormai scomparsi. Non sono un’anomalia folkloristica, ma l’adattamento spontaneo di territori che cercano di compensare il progressivo arretramento del pubblico e del mercato tradizionale.

Una bussola per chi governa

Il valore dello studio non sta tanto nell’aver certificato ciò che molti amministratori locali denunciano da anni, quanto nell’aver costruito uno strumento replicabile per misurarlo. L’indice elaborato dai ricercatori consente infatti di individuare dove la rete dei servizi si sta assottigliando prima che il declino diventi irreversibile, offrendo ai decisori pubblici una bussola per indirizzare gli investimenti.

Perché, in fondo, la vera domanda non è quanti abitanti abbia ancora un piccolo comune. La domanda è piuttosto quanti motivi concreti restano per continuare a viverci. Ed è proprio su quel terreno, fatto di scuole, farmacie, autobus, uffici postali e negozi, che si gioca il futuro di una parte enorme del Piemonte.