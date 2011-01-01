Peste Suina, stabili i casi in Piemonte ma aumentano in Liguria

In Piemonte i casi di peste suina restano stabili a 823 positivi: non sono state infatti riscontrate nuove positività sui cinghiali. Sono invece stati trovati due nuovi casi in Liguria, entrambi in provincia della Spezia a Calice al Cornoviglio, dove i cinghiali affetti dalla malattia finora individuati sono undici in totale. Il totale in questa regione sale così a 1.356 casi. Lo comunica lo Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sottolineando che il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana è fermo a quota 205. Restano invece stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.