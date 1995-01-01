Torino, Savina Neirotti nuova Presidente dell'Unione Musicale

Savina Neirotti è la nuova presidente della Fondazione Unione Musicale di Torino. La ha eletta all'unanimità il consiglio direttivo, scegliendola per succedere ad Angelo Benessia, recentemente scomparso. Neirotti, classe 1971, da oltre vent'anni idea, sviluppa e dirige programmi di alta formazione dedicati ad autori, registi, produttori e artisti, promuovendo percorsi di crescita professionale e reti di collaborazione di respiro internazionale. Laureata in Filosofia, ha completato il primo anno del Master in Estetica presso la University of Pennsylvania. Ha iniziato il proprio percorso professionale nell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dove dal 1995 al 2001 è stata responsabile dell'ufficio stampa, occupandosi anche delle attività educational dell'Orchestra. Ha ideato e diretto il TorinoFilmLab per il Museo Nazionale del Cinema, oggi riconosciuto tra i principali programmi internazionali per lo sviluppo di sceneggiature e progetti cinematografici. Il suo legame con l'Unione Musicale risale alla seconda metà degli anni Novanta: dal 1995 al 1999 ha collaborato con la testata I Concerti dell'Unione Musicale e, dal 1999 al 2002, con Sistema Musica, seguendo da vicino le stagioni concertistiche torinesi e la vita musicale della città. "Ho accolto questo incarico - afferma Neirotti - perché riconosco in questa istituzione un'idea di cultura che sento profondamente mia: un luogo in cui artisti e pubblico si incontrano attraverso la musica e in cui la ricerca, il dialogo e la condivisione alimentano curiosità, conoscenza e senso di comunità. Inizio questo percorso con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità: custodire una storia importante e contribuire, insieme, a scriverne i prossimi capitoli".